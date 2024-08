Der Landsberger Vorderanger als Großbaustelle

Diese Woche ging die Sperrung im Vorderanger in Landsberg los. Noch bis zum 20. August kann man nicht durch den Vorderanger fahren wegen der Bauarbeiten in der Brudergasse. Allerdings haben alle Geschäfte, Cafés und Restaurants geöffnet, denn Fußgängerinnen und Fußgänger können weiter hier laufen und einkaufen. Die meisten Anwohner kommen damit gut klar. Beim Restaurant Daizu haben die Gäste auch einen guten Blick auf die Bauarbeiten.

Der Chef Dan Ho sagt, dass das meiste problemlos laufe. „Mittags machen die Bauarbeiter Pause und abends ist Ruhe, also kein großes Problem mit dem Lärm bei meinen Öffnungszeiten.“ Zudem würden viele stehen bleiben und die Arbeiten an der Baustelle beobachten. Auch das mit dem Wasser sei nicht so schlimm gewesen. „Mittags hatten alle wieder Wasser.“ Beim „Vom Fass“ hat man auch einen guten Blick auf die Baustelle. „Wir können halt jetzt die Türen nicht mehr offen lassen wegen des Lärms und Staubs, aber wir haben offen und unsere Kunden kommen auch“, sagt Severin Köhl.

Suzan Gebert vom Blickfang Landsberg und Suzan´s würde sich wünschen, dass man noch besser ausschildert und deutlich macht, dass die Geschäfte geöffnet haben. Zudem: „Was ist eigentlich, wenn etwas in der Brudergasse passiert und man dort schnell den Rettungsdienst benötigt? Man kommt kaum durch.“

Wer abends gerne in der Villa Rosa im Vorderanger sitzt, erlebt es täglich. „Viele Autofahrer versuchen trotz der Sperrung durchzukommen und müssen wieder rückwärts herausfahren oder wenden. Das schafft zusätzlichen Verkehr und Krach und nervt“, so ein Gast. Dabei sei doch alles ausgeschildert. „Warum kann man sich nicht an die Sperrung halten.“

Grund für die Sperrung, so eine Pressemitteilung der Stadtwerke, sind umfangreiche Arbeiten am Wasserleitungs- und Stromnetz. Eine Infotafel an der Sandauer Brücke weist auf die Sperrung hin. Die Durchfahrt Vorderer Anger ist für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Anwohner und der Lieferverkehr haben bis zur Hausnummer 219 (Höhe Johanniskirche) freie Zufahrt.

Der südliche Teil des Vorderen Angers ist während der Bauarbeiten über die Lechstraße und die Vordere Mühlgasse zu erreichen. Während des genannten Zeitraums wird die Einbahnregelung im Vorderen Anger aufgehoben, um den Verkehrsfluss zu erleichtern. Die Müllentsorgung im nördlichen Teil des Vorderen Angers bleibt wie gewohnt. Für den südlichen Teil sowie die Hintere Mühlgasse wird ein Tonnensammelplatz in Höhe der Hausnummer 288 eingerichtet. Das LT berichtet noch über die Bauarbeiten und lädt auch Bürgerinnen und Bürger zum Gespräch über die Innenstadt und die Entwicklung ein. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

