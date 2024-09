Von dem Zauber von Wald und Wasser

Gabriele Lockstaedt, Ellinor-Holland-Kunstpreisträgerin 2018, wird sicher manchen Kunstinteressierten noch mit ihrem damaligen Beitrag in der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Erinnerung sein, handelte es sich – neben Gemälden – doch um die Installation eines abgestürzten Flugzeugs. Sie bestand aus mehreren roten Flugzeugteilen, die im komplementären Kontrast zum grünen Rasen standen, unter dem sie teilweise begraben waren. Tatsächlich liegt das Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg Erzählungen nach in der Nähe von Pitzling in Lech, auf den die Malerin von ihrem Atelierhaus blicken kann. Unten im lichtdurchfluteten 100 Quadratmeter großen Atelier entstehen ihre Bilder. Die Inspiration dafür holt sie sich bei Spaziergängen mit dem Hund im Wildpark, an den Wassern der Teufelsküche oder es bezaubern sie besondere Lichtverhältnisse in kleinen Buchten des Lechs. Sie beteiligt sich an der Ausstellung in der VR-Bank Landsberg-Ammersee am 21. September zur Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung und zeigt dort aktuelle Werke.

Icon Vergrößern Fast dreidimensional erscheinen die Bilder von Gabriele Lockstaedt durch eine besondere Maltechnik. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Fast dreidimensional erscheinen die Bilder von Gabriele Lockstaedt durch eine besondere Maltechnik. Foto: Christian Rudnik

Kunst bedeutet für Lockstaedt, immer auf der Suche zu sein. Zur Suche gehört auch die Fähigkeit zur Veränderung. So wurde aus der Großstädterin eine, die sich im Dorf inmitten der Natur wohlfühlt, als sie 2014 von München nach Pitzling zog. Damit ließ sie auch Schaffensepochen, in denen figürliche Motive, Stillleben und Schattenbilder entstanden, hinter sich und entdeckte die Natur als Inspiration. Treu blieb sie jedoch der Verwendung von Pigmenten. Nun aber stellte sie sie in den Vordergrund. Aufgetragen werden sie auf das am Boden liegende Bild mittels Sieb, Bindemittel stabilisieren, Tapes begrenzen und ab und zu spritzt ein milchiges Weiß übers Bild. „Mit dieser Technik komme ich der Struktur, die die erschaffen will, am nächsten“, sagt Lockstaedt. Und genau diese Strukturen sind es, die in ihren Bilder die hohe Spannung erzeugen. Durch die Abstraktion, die jedoch nie so weit weg ist vom Original, als dass man es nicht mehr erkennen könnte, vertieft die Künstlerin die Natur und fügt die Einzelteile, die eine Szenerie ergeben, zusammen als Großes und Ganzes. Es ist die Natur an sich, die zum Betrachter aus ihren Bilder spricht. Dafür braucht es keine Details wie Blätter oder Wurzeln, Lockstaedt verinnerlicht und verarbeitet, was sie wahrnimmt und bannt die Quintessenz davon künstlerisch umgewandelt auf Leinwand.

„True Blue“ und „Reflecting Nature“ heißen die beiden Werkzyklen der letzten Jahre, die sie in gedruckter Form zu Bänden zusammengefasst hat. Seitdem geht die Lust zur Weiterentwicklung immer weiter, wie neueste Werke in ihrem Atelier zeigen – und wie einige auch bei der Gemeinschaftsausstellung in der VR-Bank Landsberg-Ammersee im Rahmen der Langen Kunstnacht und der Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung zeigen werden. Und noch einen Termin wird es heuer geben, bei dem Gabriele Lockstaedts Auseinandersetzungen mit der Natur zu sehen sein werden, nämlich beim Kleinen Format in Dießen.

Die Ausstellung mit den bildenden Künstlern ist in der Langen Kunstnacht im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee ab 18.30 Uhr zu sehen. Versteigerung und Verleihung des Ellinor-Holland-Kunstpreises findet dort ab 21 Uhr statt. Vorab kann man im Landsberger Tagblatt per Mail Gebote für die Kunstwerke abgeben. Bitte per Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de oder unter 08191326220.