Im Vorstand des HC Landsberg stehen Veränderungen an

Es gibt Kandidaten für die Nachfolge von Präsident Frank Kurz und Schatzmeister Stefan Schindler beim Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg.

Am 3. Juni steht die Jahresversammlung mit Neuwahlen beim Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg an. Dabei wird sich die Vorstandschaft neu aufstellen. Präsident Frank Kurz ist bereits im vergangenen Jahr berufsbedingt mit der Familie nach München gezogen. Nachwuchsvorstand und Schatzmeister Stefan Schindler wird nach zwölf Jahren Vorstandstätigkeit kürzertreten, da seine Aufgaben beim Bayerischen Eissport-Verband immer umfangreicher geworden sind, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Beide stünden dem Verein aber weiter in bereits festgelegten Rollen zur Verfügung. Laut Pressesprecher Joachim Simon ist eine Funktion als Beirat angedacht, wobei die Mitglieder dem noch zustimmen müssen.

Rainer Böck möchte sich um das Amt des Präsidenten bewerben, Markus Huber stellt sich als Nachwuchsvorstand zur Verfügung und Thomas Kindl soll das Amt des Kassierers übernehmen. Alle anderen Vorstandsmitglieder stellen sich wieder zur Wahl. Böck ist gebürtiger Landsberger und betreibt in Bad Wörishofen seit Jahrzehnten ein Fitnessstudio. Er ist eines der ersten Mitglieder des damals neu gegründeten HC Landsberg. Markus Huber engagiert sich schon einiger Zeit im Nachwuchs und hat wie Reiner Böck Kinder, die im Nachwuchs des Vereins spielen.

Langjähriger Eismeister kandidiert für Vorstand des HC Landsberg

Den meisten Stadionbesuchern dürfte Thomas Kindl bekannt sein. Der städtische Angestellte war lange Zeit Eismeister und hat jetzt eine neue Stelle bei der Stadt angetreten. Diese ermögliche es ihm, sich stärker für den HC Landsberg zu engagieren, heißt es in der Mitteilung. Seine zwei bereits erwachsenen Söhne spielten beim HC Landsberg und Tochter Anna Kindl spielt als Nationalspielerin im DNL-Team der Riverkings. Kindl unterstützte bereits in den vergangenen Jahren Stefan Schindler in finanziellen Angelegenheiten. Als gelernter Bankkaufmann bringt er das notwendige Know-how mit.

Präsidenz Frank Kurz sagt zu den geplanten Veränderungen: „Wir freuen uns, dass sich mit Rainer Böck, Markus Huber und Thomas Kindl drei tolle Kandidaten für die offenen Ämter zur Verfügung stellen. Wir arbeiten bereits seit einigen Monaten vertrauensvoll zusammen und hoffen, dass die Mitglieder alle drei wählen werden.“ Rainer Böck ergänzt, dass sie in den vergangenen Wochen einen guten Einblick in die Vorstandsarbeit bekommen hätten und sich auf die neue Aufgabe freuten. "Wir wollen den Verein mit größtmöglicher Kontinuität weiterführen. Dabei steht vor allem das weiterhin solide finanzielle Handeln im Vordergrund. Gemeinsam wollen wir alle Abteilungen des HC Landsberg Stück für Stück weiter entwickeln, um weiterhin Spielerinnen und Spielern aus Landsberg und der Region die Möglichkeit geben zu können, leistungsorientiertes Eishockey zu betreiben." (AZ)

