Kapitän eines Oberligisten wechselt zum HC Landsberg

Eishockey-Bayernligist HC Landsberg verpflichtet einen Verteidiger, der vergangene Saison noch einen Oberligisten auf dem Eis anführt hat.

Über einen „echten Transfercoup“ freut sich der HC Landsberg. Wie der Eishockey-Bayernligist in einer Mitteilung informiert, wechselt der 34-jährige Verteidiger Christopher Kasten an den Lech. Er kommt vom Oberligisten ECDC Memmingen. Der letztjährige Kapitän der Indians bringt die Erfahrung aus 137 Spielen in der DEL2 und 466 in der Oberliga mit. Er erzielte dabei über 300 Punkte.

Präsident des HC Landsberg: „Wichtige Stütze für die Verteidigung“

Vizepräsident Michael Grundei sagt dazu: „Mit Christopher Kasten haben wir einen wirklichen Top-Verteidiger verpflichten können. Christopher arbeitet hier in Landsberg und da bot es sich natürlich für ihn an, sich uns anzuschließen. Als ehemaliger Kapitän von Memmingen hat er gezeigt, dass er nicht nur auf dem Eis ein Führungsspieler ist, sondern auch in der Kabine eine wichtige Rolle spielen kann. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir damit eine wichtige Stütze für die Verteidigung verpflichten konnten.“

Christopher Kasten spricht von „guten Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer, den ich ja noch als Spieler kenne.“ Ihm gefalle das Konzept und die Idee, mit einer jungen Mannschaft und schnellem, leidenschaftlichem Eishockey in der Bayernliga oben mitzuspielen. „Wir wollen natürlich in die Play-offs und im Vergleich zum Vorjahr eine Schippe drauflegen.“ Dazu wolle er seinen Teil beitragen. Er hofft, mit seiner Erfahrung den jungen Mitspielern in deren Entwicklung helfen zu können. (AZ)

