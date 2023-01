Ortsentwicklung: Entraching soll einen Rahmenplan bekommen

Für Entraching will der Finninger Gemeinderat soll ein Rahmenplan erstellt werden. Warum der Ortsteil nicht Teil des geplanten Sanierungsgebiets wird.

Um die Frage, in welchem Maß die Gemeinde Finning in die bauliche Entwicklung in den Altortbereichen von Entraching, Ober- und Unterfinning eingreifen soll, ist es auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder gegangen. Während seit rund drei Jahren die Vorbereitungen für eine Sanierungssatzung in Teilen von Ober- und Unterfinning im Gange sind, soll es für Entraching nun einen Rahmenplan geben.

Was es damit auf sich hat, erklärte zunächst Bürgermeister Siegfried Weißenbach. Ein Rahmenplan sei nichts Verbindliches in der Art einer Sanierungssatzung, gebe aber einen Rahmen vor, wie die bauliche Entwicklung aus Sicht des Gemeinderats ausgestaltet werden könne. Für Entraching werde nun über einen solchen Rahmenplan gesprochen, weil die in der bisherigen Form vorgesehene Aufnahme des Ortsteils in die Sanierungssatzung nicht gefördert werde, erklärte Weißenbach. Überlegt worden war, nur den Ortsbereich um den ehemaligen Gasthof herum in diese Sanierungsplanung einzubeziehen. Für das Grundstück des früheren Gasthauses gibt es Neubaupläne.

Mit 10:1 Stimmen sprach sich der Gemeinderat nach kurzer Diskussion dafür aus, beim Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München ein Angebot für die Erstellung eines solchen Rahmenplans einzuholen.

Sanierungsgebiet: Ein Gemeinderat kritisiert den langsamen Fortgang

Zuvor war wieder eine Grundsatzdiskussion zur Ortsentwicklung aufgeflammt. Rainer Tief (Finntrachinger) kritisierte das langsame Vorankommen im Hinblick auf die Sanierungssatzung: "Ein bisschen unglücklich bin ich schon. Seit Juli 2020 haben wir uns zwölfmal mit dem Sanierungsgebiet beschäftigt, aber so richtig aus dem Quark gekommen sind wir nicht. Da muss jetzt mal Druck rein." Bürgermeister Weißenbach verwies auf das beauftragte Planungsbüro. Dessen Inhaber könne demnächst in den Gemeinderat kommen und Fragen beantworten.

