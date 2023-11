Epfach

vor 1 Min.

Designerin Essie Kramer baut ihre eigene Marke auf

Plus Die junge Frau ist eine der Kulturförderpreisträgerinnen des Landkreises Landsberg. Ihre Jobs haben ihr viele Türen geöffnet.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Schuhe, die für einen Spaziergang ungeeignet sind und trotzdem eine Reise um die halbe Welt antreten: Wie „geht“ das? Ganz einfach: Sie sind außerordentlich ausgefallen oder ungewöhnlich und ziehen ihre Bahnen durch die weltweiten Netzwerke. Hier werden sie entdeckt und vom Management einer Künstlerin geordert, die ebenfalls im weltweiten Netz unterwegs ist und so für weitere Verbreitung sorgt. Die Schöpferin dieser aus Epoxidharz gegossenen, abgefahrenen Beinkleider ist Essie Kramer. Musikerin SZA trug sie beim Einspielen eines Musikvideos. Essie, eigentlich Elisabeth Kramer, ist eine von vier vom Kulturausschuss des Kreistags ausgewählten Kulturförderpreisträgern 2023 des Landkreises Landsberg.

Essie Kramer verbrachte ihre ersten Jahre in Epfach, besuchte die Grundschule in Fuchstal. Von dort wechselte sie an die Heimschule Kloster Wald, einem reinen Mädchengymnasium bei Pfullendorf in der Nähe des Bodensees. Die Besonderheit dort: Ab der zehnten Klasse besteht für die Schülerinnen die Möglichkeit, parallel zum Unterricht eine Lehre zu machen. Zur Auswahl stehen Holzbildhauerin, Schreinerin oder Schneiderin. Essie entschied sich für Letzteres und konnte ein halbes Jahr nach dem Abitur die Lehre mit der erfolgreichen Gesellenprüfung im Schneiderhandwerk abschließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen