Christoph Klein kandidiert für Volt für den Bezirkstag

Was Christoph Klein als Kandidat mit der paneuropäischen Partei Volt im oberbayerischen Bezirkstag erreichen will.

Pragmatische Politik ist auch im Bezirkstag sinnvoll und nützlich. Davon ist Christoph Klein aus Eresing überzeugt. Er tritt für die paneuropäische Partei Volt an, die mit pragmatischer Politik für ein starkes, offenes Europa steht, wie es in einer Mitteilung heißt. Volt ist mit ihren 20.000 Mitgliedern in 32 Ländern vertreten. Das Volt-Team im Stimmkreis 120 (Landsberg, Fürstenfeldbruck West) hat nun Klein als Direktkandidat für den Bezirkstag gewählt.

In seiner Vorstellungsrede forderte der gelernte Elektroinstallateur, einen Teil des öffentlichen Personennahverkehrs über den Bezirkstag zu regeln. So solle endlich ein zuverlässiger, ökologisch sinnvoller und finanzierbarer öffentlicher Transport auch über die Grenzen von Kommunen und Landkreisen hinweg gesichert werden.

Christoph Klein ist 66 Jahre alt. Nach der Ausbildung zum Elektroinstallateur und einer Weiterbildung zum Energie-Elektronik-Techniker war er über viele Jahre in mehreren europäischen Ländern sowie in Indien unterwegs. Seine Aufgabe: Fertigungsstätten für die Elektrobranche aufbauen. Als selbstständiger Unternehmer entwickelt Christoph Klein heute spezielle Maschinen zum Herstellen von Induktivitäten. Im Themenfeld nachhaltige Mobilität vertritt er im Projekt "SmartBus" die Interessen der Bevölkerung in der ländlichen Region. (AZ)