In Eresing brennt es an einem Wohnhaus

An der Hauptstraße in Eresing spielt sich am Freitagmittag ein großer Feuerwehreinsatz ab. Was die Polizei dazu bislang mitteilen kann.

Ein größerer Feuerwehreinsatz hat sich am Freitagmittag an der Hauptstraße in Eresing abgespielt. Anlass war ein Brand im oberen Teil eines mehrstöckigen Wohnhauses in zweiter Reihe an der Westseite der Ortsdurchfahrt. Nähere Angaben zur Ursache und zum Hergang des Brandes in dem Mehrfamilienhaus konnten bislang von der Polizei nicht gemacht werden. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord verwies auf die laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck. Brand in Eresing: Schwarzer Streifen zieht sich bis zum Dachgeschoss Feuerwehr und Polizei wurden um 11.41 Uhr alarmiert. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz wieder beendet. Verletzt wurde niemand, Auskünfte zum Sachschaden gab es bis zum frühen Nachmittag nicht. An einer Ecke des Gebäudes war von außen lediglich ein schwarzer Streifen vom ersten Stock zum Dachgeschoss erkennbar. Laut dem Eresinger Feuerwehrkommandanten Matthias Reiter brannte es lediglich im Bereich der Fassade des Hauses, die in diesem Bereich teilweise aus Holz besteht. Innenräume seien weder vom Feuer noch von Rauch betroffen gewesen. (ger) Lesen Sie dazu auch Eresing Feuerwehrhaus: Eresing rechnet mit acht Millionen Euro Kosten

