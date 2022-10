Kunst in Eresing: Was mit "Inzidenz" und "Akzidens" gemeint ist

Der Kunstverein "vis-à-vis" in Eresing besteht seit 15 Jahren. Zu diesem Anlass gibt es nun eine große Ausstellung in der Galerie St. Ottilien.

„Inzidenz“: Dieser Begriff verfolgt uns seit zweieinhalb Jahren und jeder weiß wohl mittlerweile, dass es dabei um Kontrolle und Berechenbarkeit geht. „Akzidens“ hingegen steht für Veränderung, für zufällig Entstandenes, Überraschendes. Der Eresinger Kunstverein „vis-à-vis“ hat die beiden Begriffe für die aktuelle Ausstellung in der Galerie Sankt Ottilien zusammengeführt. Mit der Schau „Inzidenz – Akzidens; über Kontrolle und Kontrollverlust in der Kunst“ feiert der „Verein zur Förderung zeitgenössischer Kunst“ sein 15-jähriges Bestehen.

Zwölf Künstler haben sich mit dem Thema befasst und präsentieren ihre Gedanken wahlweise zu einem der beiden Begriffe oder haben sie auch zusammen in einem Werk verarbeitet. Bis Samstag, 19. November, ist in der Galerie eine Fülle an unterschiedlichen Herangehensweisen zu sehen, sowohl das Thema als auch die Wahl des künstlerischen Mittels betreffend.

Thomas Goppel eröffnet die Ausstellung in der Galerie Sankt Ottilien

Vis-à-vis sei ein „einmaliges Stück Eresing“, erklärte der frühere Staatsminister Dr. Thomas Goppel bei seiner Rede zur Eröffnung der Schau. Letztere könne auch „komm mit – bleib steh‘n“ betitelt werden, sagte Goppel und erklärte dies anhand von dreien der ausgestellten Werke. So finde beispielsweise Ernst Heckelmann in seiner Kunst nie ein Ende, er setze immer von Neuem an und beobachte, was geschieht. Bernd Zimmer arbeite ähnlich. Sabine Köhls Objekt jedoch sei kontrolliert, geplant entstanden. Kontrolle und Kontrollverlust könne auch durch Kalkül und Leidenschaft oder linear und malerisch ersetzt werden, sagte Christian Burchard, der gemeinsam mit Sabine Köhl die Ausstellung kuratierte. Im Übrigen solle sich der Betrachter Gedanken zu den Werken machen, so Burchard. „Bilder sind dazu da, etwas auszudrücken und nicht herumzuschreien.“

Ein Kunstbeispiel, das ganz kontrolliert und geplant entstanden ist: "Korsett" von Sabine Köhl. Foto: Romi Löbhard

Besucher der Schau in der Galerie Sankt Ottilien erwartet Kunst in allen, teilweise überraschenden Facetten. Dominierend beim Eintritt ist sicher Ernst Heckelmanns „Grüzi“ an der gegenüberliegenden Seite. Es ist ein sehr großformatiges Werk in den für Heckelmann so typischen Farben Weiß und Blau in allen Schattierungen. Aus der Ferne eine schroffe, kühle Gebirgslandschaft, wird nah betrachtet deutlich, wie sie entstand. Der Künstler arbeitete mit breitem Pinsel an langem Stiel, arbeitete mit scheinbar willkürlichen Strichen Schattierungen und Felskluften heraus. Nach unten laufende Farbe lässt Baumgruppen und Abhänge entstehen.

Kühle bei Ernst Heckelmann, Wärme bei Bernd Zimmer

Kühle hier, Wärme bei Bernd Zimmer: Bei den ebenfalls großformatigen Werken ist nahe Betrachtung gefordert. Dann kann der Betrachter nachempfinden, wie sich aus der orangeroten Fläche Zweige und Äste hervorstehlen. Der im Januar 2022 verstorbene Karl Witti hingegen überließ nichts dem Zufall. Für sein „Hl. Hieronymus der Straße“ zeichnete Witti zunächst Studien zum Flug der Fledermaus, die in der Schau gezeigt werden. Auch Angelika Hoegerl überlässt nichts dem Zufall. Von ihr ist das akribisch nachgebaute architektonische Element „Wiener Chor“ ausgestellt. Weitere acht Künstler haben sich mit dem Thema befasst und zeigen ihre überraschenden, nachvollziehbaren, konzeptionellen, berechnenden, unberechenbaren Ideen in der Galerie.

Angelika Hoegerl hat das architektonische Element "Wiener Chor" akribisch nachgebaut. Foto: Romi Löbhard

Über "vis-à-vis": Der Verein wurde 2007 von Alexander Ewgraf mit Unterstützung der Künstler Tobias Krug und Karl Witti sowie dem Kunsthistoriker Christian Burchard gegründet. Besonderer Dank gilt laut Burchard dem deutsch-russischen Künstler Ewgraf, der die Energie für die Vereinsgründung aufbrachte. Rund 15 Ausstellungen hat der Verein organisiert. Besonders erfreut sei er, sagte Burchard, dass das Landratsamt Landsberg die Ausstellung über die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen aufgekauft hat. Die Schau hatte der Kunstverein zur Eröffnung des KultuRathauses in Eresing konzipiert. Ebenfalls höchst erfreulich für den Kunsthistoriker: „Der ‚dicke Rote‘ von Josef Lang, der zunächst als Leihgabe Besucher im KultuRathaus empfing, wurde von der Gemeinde Eresing gekauft.“

Bis 19. November kann die Ausstellung von "vis-à-vis" besucht werden

Die Jubiläumsausstellung des Kunstvereins vis-à-vis mit Arbeiten von zwölf regionalen und international bedeutenden Künstlern kann bis Samstag 19. November, zu folgenden Zeiten besucht werden: Werktags von 10 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr, sonntags von 10.30 bis 16 Uhr. Kuratorenführung am Samstag, 15. Oktober, musikalische Interpretation des Themas (Stephan Lanius, Kontrabass) am Samstag, 29. Oktober, um 16 Uhr. Zur Schau ist auch ein Katalog erschienen.