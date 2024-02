Startschuss für die „Quartier-Pflege“ im Landkreis Landsberg

Die Kooperation zwischen Stadt, Landkreis und Gesellschaft ist besiegelt. Jetzt werden interessierte Bürger gesucht.

Landrat Thomas Eichinger, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Dr. Florian Kiel, Vorsitzender der Gesellschaft für Gemeinsinn, haben die gemeinsamen Kooperationsvereinbarungen für das Konzept "Quartier-Pflege" unterzeichnet. Damit wollen Landkreis und Stadt einen bedeutenden Schritt zur Sicherstellung der pflegerischen Grundversorgung und zur Bewältigung des Fachkräftemangels im Bereich der Pflege gehen, heißt es in einer Pressemeldung.

Die "Quartier-Pflege" werde dazu beitragen, zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln und die Versorgung älterer Menschen nachhaltig zu verbessern. Als erstes Pilotprojekt wird "Quartier-Pflege" im Landsberger Stadtteil Erpfting umgesetzt. Dort sollen bestehende Strukturen wie das Seniorenmanagement und die Nachbarschaftshilfe um pflegerische Dienstleistungen erweitert werden. Ziel sei es, eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen und innovative Ansätze zu erproben.

Drei bis sechs Nachbarinnen und Nachbarn sollen sich engagieren

Pro Pflegefall müssten sich laut dem Konzept drei bis sechs Nachbarinnen und Nachbarn engagieren. Die Koordination und fachliche Begleitung erfolgt durch hauptamtliches Personal. Um anspruchsvolle pflegerische Tätigkeiten würden sich professionelle Pflegekräfte kümmern. Nachbarinnen und Nachbarn könnten sich je nach Wunsch und Tätigkeiten ehrenamtlich, in Teilzeit oder in Vollzeit engagieren, angestellt oder freiberuflich.

Vor dem geplanten Start im April werden die kommenden Wochen nun weitere Vorbereitungen getroffen, um sicherzustellen, dass das Projekt reibungslos umgesetzt werden kann, so die Pressemitteilung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich auf der Website der Gesellschaft für Gemeinsinn für einen Newsletter zum Standort Landsberg anmelden (https://www.quartierpflege.de/landsberg-am-lech). Alternativ besteht die Möglichkeit, sich direkt an das Seniorenmanagement in Erpfting zu wenden (https://erpfting.de/seniorenbuero-erpfting). (AZ)

Lesen Sie dazu auch