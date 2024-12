Weihnachtsbazar der Mittagsbetreuung der Grundschule Erpfting

Die Räume der Mittagsbetreuung der Grundschule Erpfting verwandelten sich am 28. November in einen festlich geschmückten Weihnachtsbazar, organisiert durch die Kinder und ihre Betreuerinnen. Über Wochen bastelten die Kinder gemeinsam mit ihren Betreuerinnen, schmückten und verzierten. In einer liebevollen und über das normale Maß hinausgehenden Anleitung führten die Betreuerinnen das „Kinder-Bastel-Orchester“ an, wodurch einzigartige Kunstwerke entstanden. Die entstandenen Unikate konnten von Eltern, Großeltern und weiteren Besuchern, durch eine kleine Spende, erworben werden.

Der Erlös aus dem Weihnachtsbazar wird einem besonderen Zweck gewidmet: Alle Einnahmen kommen dem Kinderhospiz in Bad Grönenbach zugute. Dank des Einsatzes der hoch motivierten Bastel-Elfen konnte so ein wichtiger Beitrag für die Unterstützung des Kinderhospizes gesammelt werden. Schulreferentin Margit Däubler war beeindruckt: „Wie wertvoll, wenn Kinder sich für andere, vor allem schwer kranke Kinder engagieren!“

Ein weiteres Highlight erwartet die Kinder der Mittagsbetreuung bereits in dieser Woche: Gemeinsam mit Senioren aus Erpfting werden sie den Christbaum vor der Feuerwehr mit selbst gebasteltem Christbaumschmuck dekorieren. Diese gemeinsame Aktion, die inzwischen zur liebgewonnenen Tradition geworden ist, zaubert den Kindern und den Senioren gleichermaßen ein Lächeln ins Gesicht.

