ERWA.one will mit urbaner Kunst die Menschen zusammenbringen

ERWA.one ist ein bildender Künstler, der sich auf Streetart konzentriert. Auch er bekommt den Kulturförderpreis des Landkreises Landsberg am Freitag überreicht.

Die Entwicklung einer urbanen Kultur, die inklusive und soziale Momente schafft und Menschen zusammenbringt: Das ist es, was Vincent Göhlich unterstützt und forcieren will. Göhlich, in einschlägigen Kreisen besser bekannt als „ERWA.one“, ist bildender Künstler mit Hauptaugenmerk auf Streetart. Besonders am Herzen liegt ihm die Jugendarbeit. Göhlich hat ein pädagogisches Workshopangebot mit künstlerischen Ansätzen für Jugendliche und Erwachsene entwickelt, um Verständnis für Kunst im öffentlichen Raum zu wecken. Am Freitag, 18. November, wird er für seine Kunst und sein Engagement mit dem Kulturförderpreis des Landkreises Landsberg ausgezeichnet.

Nicht alle Werke existieren noch

ERWA.one ist 1995 in Augsburg als Vincent Göhlich geboren und in Landsberg aufgewachsen. Schon früh entdeckte der heute 27jährige die Spraydose für sich und seine Kunst. Nach der Schulzeit war ERWA.one viel unterwegs. Seine Werke seien im öffentlichen Raum etlicher europäischer Großstädte zu entdecken, so der Künstler. „Nicht alle existieren noch“, meint er bedauernd, „weil die Lebensdauer von Streetart begrenzt ist.“ Vincent Göhlich sprüht aber nicht nur großflächige Wandmalereien. So ist beispielsweise in der aktuellen Jahresausstellung der Künstlergilde, wo er Mitglied ist, ein Dyptichon in Leinwandgröße von ihm zu sehen. Für dieses Doppelwerk hat er viel mit Schablonen unterschiedlichster Ausführungen gearbeitet. Da durch entstanden Muster, die große Spannung erzeugen und diese auf das Bild übertragen (können).

Eine Ausstellung soll es in diesem Jahr in Mindelheim geben

Eine Ausstellung werde er dieses Jahr noch bestreiten, erzählt der Künstler. In Mindelheim, wo diese Schau stattfindet, wird es auch ein Storytelling geben, „über meine Wandgestaltungen und Reisen während der vergangenen zwei Jahre“. Dann möchte er erst einmal ein wenig kürzer treten. Das Jahr 2022 mit fast zehn Ausstellungen und Workshops sei doch ziemlich anstrengend gewesen. Er werde ausreichend Zeit in seine Gesundheit investieren und manches zurückschrauben. Das bedeute, dass er an weniger klassischen Ausstellungen teilnimmt und stattdessen viel mehr Zeit im Atelier verbringt. Der Fokus liege weiterhin auf der Jugendarbeit mit künstlerischen Workshops und urbaner Kunst. F

ür Letztere hat ERWA.one ein Ziel: „In Landsberg soll in jeder Himmelsrichtung ein Werk mit meinem LOGOS-Streetartkonzept realisiert werden.“ Dafür möchte er nach Möglichkeit die Zusammenarbeit mit Genehmigungsbehörden und Jugendzentren vertiefen und sich gleichzeitig auf die Suche nach für Streetart geeigneten Flächen machen. Wichtig seien auch Festivals, um mit anderen Streetart Künstlern ins Gespräch zu kommen und sich weiterzuentwickeln. So habe beispielsweise das Farbflut-Festival bei Bremen vor vier Jahren wichtige Impulse gesetzt für die weitere künstlerische Entwicklung. „Das Festival war Meilenstein für mein LOGOS-Gestaltungskonzept.“ Und es hinterließ bleibenden Eindruck bei Vincent Göhlich: „Um die 100 Künstler sprühten drei Tage lang ihre Konzepte auf eine einen Kilometer langen Ufermauer.“ Göhlich selbst hat auf einer Fläche von etwa 5 x 3,5 Meter seine bisher größte Wand mit Schablonen gestaltet. „Gleichzeitig erhielt ich wichtige Einblicke in Veranstaltungsformate wie Streetart-Festivals.“

