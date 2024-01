Umzüge und Bälle: Das bietet der Fasching im Landkreis Landsberg

Dießen Übersichtlich ist in Dießen der Fasching geworden: Seit 2021 gibt es keinen Rosenmontagsball des Musikvereins mehr, weil die Mehrzweckhalle aufgrund baulicher Mängel nicht mehr für größere Veranstaltungen genutzt werden darf. Aber der Musikverein probiert es in diesem Jahr mit einer Alternative zum Fasching: Am Samstag, 9. März, wird ab 20 Uhr in einer Maschinenhalle in Dettenhofen ein Starkbierfest veranstaltet. Ansonsten ist in Dießen noch der Frauenbundfasching mit einer Revue aus Sketchen und Gesangseinlagen geblieben. Aufgeführt wird die Show am 7., 8. und 9. Februar ab 19 Uhr und am 10. und 11. Februar ab 14 Uhr im Traidtcasten. Plätze können ab 22. Januar unter der Rufnummer 0176/55013443 reserviert werden. Geschichte ist dagegen der Fasching in der Fischerei rund um den Unterbräu, der an Fasching Betriebsurlaub hat. Betriebsurlaub hat auch das Strandhotel, das ansonsten auch häufig eine Adresse zum Feiern ist. Lustig geht es in Dießen aber wohl zumindest am Lumpigen Donnerstag zu, nicht nur beim traditionellen Rathaussturm der Kinder, sondern auch am Abend bei der Kölsch-Party mit Weiberfasching im Craftbräu.