Auto gerät bei Finning in Brand

In Finning gerät ein Auto während der Fahrt in Brand. Dabei entsteht hoher Sachschaden.

Ein Fahrzeugbrand hat am Montagmittag (22. November) einen Einsatz der Feuerwehr Finning notwendig gemacht. An dem Auto entstand durch das Feuer hoher Sachschaden.

Wie die Polizei meldet, war ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug in Finning unterwegs, als er plötzlich Rauchentwicklung im Fahrzeuginneren bemerkte. Er stellte seinen Wagen ab und versuchte das Feuer im Heckbereich mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die verständigte Feuerwehr konnte der Brand dann vollständig löschen. Der Fahrzeugbesitzer wurde laut Polizei nicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch