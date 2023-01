Der neue Komödienstadel kommt aus Finning

Plus Cornelia Willinger aus Finning ist Autorin bekannter Serien wie "Die Hausmeisterin" oder "Bulle von Tölz". Der neueste Komödienstadel stammt ebenfalls aus ihrer Feder.

„Ach du lieber Gott“ ist der Titel des neuen Komödienstadels im Bayerischen Fernsehen, der am Sonntag, 15. Januar, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Das Stück aus der Feder von Cornelia Willinger aus Finning wurde im Dezember in der Stadthalle Monheim unter der Regie von Thomas Stammberger aufgezeichnet. Das Landsberger Tagblatt war dabei.