Finning

06:07 Uhr

Eine Patisserie bringt französisches Flair nach Finning

Denise Peters bringt mit ihrer Patisserie „Süßwahn“ französische Atmosphäre nach Finning, wo sie jetzt in einer früheren Bäckereifiliale französisches Gebäck produziert und verkauft.

Plus Denise Peters findet einen neuen Platz für ihre Patisserie „Süßwahn“. In einer früheren Bäckereifiliale in Finning wird jetzt nach französischer Art gebacken.

Von Sibylle Reiter

Bunte Macarons, fruchtige Obsttörtchen und Eclairs, dazu der Duft nach Karamell- und Vanillecreme sowie Baguettes, Brioches und Croissants – die ehemalige Bäckereifiliale in der Finninger Hauptstraße 11a füllt sich wieder mit Leben und Leckereien. Die Konditormeisterin Denise Peters eröffnete dort jetzt ihre Patisserie „Süßwahn“, die viele aus Dießen kennen. Dort hatte Peters ihr Café in der Schützenstraße seit 2015.

