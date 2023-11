Finning

vor 18 Min.

Geflüchtete: Welche Alternativen zur Turnhalle gibt es in Finning?

Das Landratsamt prüft derzeit, ob sich eine Wiese an der Kälberweide in Unterfinning als Aufstellort für Container für Flüchtlinge eignen würde.

Plus Am 4. Dezember geht es in einer Bürgerversammlung in Finning um die Flüchtlingssituation. Was sich diesbezüglich in den vergangenen Wochen in der Gemeinde getan hat.

Von Dagmar Kübler, Dagmar Kübler, Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Kurzfristig muss in Finning wohl nicht mehr damit gerechnet werden, dass der Landkreis die gemeindliche (Schul-)Turnhalle beschlagnahmen wird, um dort Geflüchtete einzuquartieren, denn am Montag, 4. Dezember, wird in der Halle ab 20 Uhr eine außerplanmäßige Bürgerversammlung stattfinden. Das Thema, worum es dabei gehen wird, ist "Unterbringung von geflüchteten Personen im Landkreis Landsberg und in der Gemeinde Finning". Von den Gemeinderatsmitgliedern höchstpersönlich wurden die Einladungen dafür im Dorf ausgetragen.

Am 4. Dezember wird auch Landrat Thomas Eichinger erwartet, um die aktuelle Lage bei der Aufnahme von Zuwanderern zu erläutern und Fragen aus der Bürgerschaft zu beantworten. Inzwischen hat das Landratsamt auch seine Drohung, in fünf Gemeinden – Denklingen, Finning, Hofstetten, Reichling und Rott – bei Bedarf auch Turnhallen zu requirieren, um Quartiere für Flüchtlinge zu schaffen, relativiert: Die mögliche Beschlagnahme von solchen Gebäuden sei zwar "durchaus noch aktuell", lässt der Sprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, verlauten, aber: "Aufgrund der Bemühungen des Landratsamts konnten zuletzt einige kleinere Unterkünfte akquiriert werden; zugleich sind die Zugangszahlen bei der Regierung und dementsprechend die Zuweisungen ans Landratsamt leicht zurückgegangen, sodass derzeit zumindest noch etwas Luft bleibt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen