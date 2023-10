In Finning gerät auf einem Grundstück eine Hecke in Brand

Der Hauseigentümer kann das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Die Brandursache steht wohl schon fest.

Am frühen Sonntagabend ist die Hecke eines Grundstücks an der Findingstraße in Finning in Brand geraten. Dem Hauseigentümer gelang es laut Polizei, das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst zu löschen.

Es wird davon ausgegangen, dass sich Gartenabfälle entzündeten. Es entstand nur geringer Sachschaden, so die Polizei. (AZ)

