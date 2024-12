Ruderübergabe beim Segelclub Lufttransportgeschwader 61 e.V.

Anlässlich der Jahrenshauptversammlung des SC Lufttransportgeschwader 61 e.V. in Finning übergab der bisherige 1. Vorsitzende Karl-Heinz Harbeck nach neun Jahren das sprichwörtliche Ruder an den bisherigen 2. Vorsitzenden und Ausbildungsleiter Gerhard Baumeister. Karl-Heinz Harbeck war zuvor 18 Jahre 2. Vorsitzender und hatte das Amt von Vereinsmitgründer und dem mittlerweile verstorbenen Ehrenmitglied Hans-Peter (Pit) Grieser übernommen. Harbeck hat das Amt mit großem Engagement und Leidenschaft ausgeübt; er war nicht mehr für eine Wiederwahl angetreten. In seiner Amtszeit ist die Zahl der Vereinsmitglieder auf über 100 angestiegen.

Weiterhin wurden gewählt: Harald Prücklmeier (2.Vorsitzender), Matthias Reichenbach (Schriftführer) und Claudia Meier (Jugendwartin). Der eingetragene Verein kann mittlerweile auf ein über 50-jähriges Bestehen zurückblicken und hat seine Heimat bei den vereinseigenen Booten am Ammersee. Er ist für alle Segelfreunde und Interessierte offen. Mehr Info über segelclub-ltg61.de.

