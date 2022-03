Igling

vor 35 Min.

Feiern wie früher: Die Iglinger Diskothek Sommerkeller ist zurück

Plus Der Sommerkeller im Wald bei Igling ist die einzige verbliebene Diskothek im Landkreis. Nach der Corona-Pause öffnet die Kultdisco am Samstag wieder. Was die Besucher erwartet und was der neue Betreiber plant.

Von Thomas Wunder

Am Samstag ist es so weit: Die Kultdisco Sommerkeller im Wald bei Igling öffnet wieder. Nachdem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Anfang März mitteilte, dass Clubs und Diskotheken in Bayern wieder aufmachen dürfen, begann für Betreiber Stefan Egger und sein Team die heiße Phase. „Wir sind startklar“, sagt Egger mit Blick auf den Samstag. Er rechnet mit einem großen Andrang. Unsere Redaktion durfte sich vorab bereits im Sommerkeller umsehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

