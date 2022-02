Vandalismus: Am Sportgelände in Issing wird ein Zaun errichtet

Plus In Issing werden die Sportplätze immer wieder beschädigt. Das soll ein Ende haben. Wer den Zaun bezahlt.

Das Sportgelände des FC Issing wird entlang der Straße zur Kiesgrube eingezäunt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Vilgertshofen war laut Bürgermeister Dr. Albert Thurner kontrovers darüber diskutiert worden, wie die Kosten zwischen Gemeinde und Verein aufgeteilt werden sollen. Am Ende einigte man sich auf einen Kompromiss und die Zaunhöhe.