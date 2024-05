Fuchstal

11:00 Uhr

Digitale Infostele kommt vor das Fuchstaler Rathaus

An dieser Sitzgruppe vor dem Rathaus wird die digitale Informationsstele aufgestellt.

Plus Im Herzen Fuchstals entsteht ein digitales Informationszentrum. Im Gemeinderat wird der Aufstellort lebhaft diskutiert.

Von Andreas Hoehne

Der Beschaffung einer „digitalen Outdoor-Informationsstele“ zum Preis von 11.000 Euro beschlossen Fuchstals Gemeinderäte bei einer Gegenstimme in ihrer jüngsten Sitzung. Sie wird zu 90 Prozent aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ bezuschusst. Auf der etwa zwei Meter hohen und 90 Zentimeter breiten Tafel sollen die amtlichen Bekanntmachungen wie die Ladung zur Gemeinderatssitzung in einer eEndlosschleife angezeigt werden.

Hintergrund ist, dass im Zusammenhang mit der Errichtung eines Reallabors im Nachbargebäude des Rathauses der hintere Teil des Innenhofes mit einer Glasfront abgeteilt wird. Somit sind die Schaukästen mit den amtlichen Anschlägen nicht mehr zugänglich ebenso wie die Plakatwand, an der örtliche Vereine auf ihre Veranstaltungen aufmerksam machen. Für letztere wird es keinen Ersatz geben, da eine weitere neben dem Feuerwehrhaus existiert und, wie es in der Sitzung hieß, die Werbung der Vereine weniger durch Aushänge, sondern zunehmend in den sozialen Medien erfolge.

