Fuchstal/Landsberg

vor 52 Min.

Pflege im Kreis Landsberg: Ein neues Heim und große Herausforderungen

Plus In Fuchstal ist Richtfest für ein neues Pflegeheim. Der Koordinator für Seniorenarbeit am Landratsamt Landsberg spricht über die aktuelle Situation und Herausforderungen.

Von Christian Mühlhause

Knapp 100 Gäste kamen zum Richtfest des Pflegeheims in Fuchstal, das wegen einer falsch eingebauten Treppe in der Vergangenheit für Schlagzeilen sorgte. Die Eröffnung des Hauses mit Platz für 92 Patienten und Patientinnen und einem Investitionsvolumen von circa 20 Millionen Euro ist für Sommer 2024 geplant. Unsere Redaktion hat das Richtfest zum Anlass genommen, um mit Pajam Rais-Parsi, Koordinator für Seniorenarbeit am Landratsamt Landsberg, über die aktuelle Situation, die weitere Entwicklung und ein wohl nicht zu lösendes Problem zu sprechen.

