Großeinsatz in Leeder: Wohnhaus und Gartenhütte brennen

Im Fuchstaler Ortsteil Leeder (Landkreis Landsberg) sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste im Einsatz. Der Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Brand.

Im Ortsteil Leeder der Gemeinde Fuchstal geriet am Dienstagmittag aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenhütte und der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 12.20 Uhr über die integrierte Leitstelle ein in Flammen stehender Schuppen am Bahnhofsweg gemeldet.

Löscharbeiten in Leeder dauern an

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste sind mit allen Kräften im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Sollte sich die Informationslage ändern, wird an dieser Stelle nach berichtet. (AZ)