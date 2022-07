Minister Aiwanger: Wenn die Bayern loslegen, geht auch was

In Fuchstal wird das Vogelmonitoring für die Windkraftanlagen mit vielen Gästen eingeweiht. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger spricht über die Zukunft derartiger Anlagen.

In Anwesenheit des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger und des Umweltministers Thorsten Glauber (beide Freie Wähler) wurde am Standort des nördlichen Kameraturms das Fuchstaler Vogelmonitoring eingeweiht. In den Ansprachen ging es vor allem um eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für neue Windkraftanlagen. Das Fuchstaler Projekt wurde als wichtiger Grundstein bezeichnet, um Technik und Artenschutz miteinander in Einklang zu bringen.

Hubert Aiwanger beschrieb in seiner Rede den schwierigen Status der Windkraft in Bayern in der Vergangenheit, abgesehen von den wenigen Pionieren wie in Fuchstal. „Wenn einer dafür war, waren drei dagegen“, meinte er, aber auch die Rolle der Staatsregierung mit der 10H-Regelung habe zu dem Ergebnis geführt, dass nichts passiert sei. Mittlerweile gebe es einen erheblichen Druck aus der Wirtschaft, von Industrieunternehmen, die sich ihre eigenen Windkraftanlagen wünschten.

Genehmigungsverfahren müssen schneller und flexibler werden

Man könne es sich nicht leisten, so Aiwanger weiter, auf Erträge der Windkraft durch behördlich angeordnete Abschaltungen wegen des Vogelschutzes zu verzichten. Durch das Modellprojekt in Fuchstal sei jedoch gewährleistet, dass man das Windrad genau dann anhalte, wenn der Rotmilan sich tatsächlich nähere. „Wir müssen schneller und flexibler werden“, bezog sich der Wirtschaftsminister auf die weiteren Genehmigungsverfahren.

Umweltminister Thorsten Glauber bestieg den Turm mit den Kameras. Foto: Christian Rudnik

Unter dieser Voraussetzung blicke er positiv in die Zukunft. „Wenn die Bayern mal loslegen, geht auch was“, stellte er fest. Das vom Bund geforderte Ziel, bis in zehn Jahren 1,8 Prozent der Fläche in Bayern für Windkraft vorzusehen, sei sogar noch zu übertreffen. An Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg gewandt, der in seiner Begrüßung gefragt hatte, ob man denn das Vogelmonitoring überhaupt noch brauche, erklärte der Minister, dies sei selbst dann der Fall, wenn man damit nachweise, dass der Rotmilan mit Windkraftanlagen in Einklang zu bringen sei.

Umweltminister Glauber fordert ein Mustergutachten

Auch Thorsten Glauber sprach von der Notwendigkeit, die Genehmigungsverfahren auf nur zwei Jahre zu verkürzen. Es könne nicht sein, dass man sechs, sieben Jahre vor Gericht stehe, die Windräder müssten sich drehen. Er forderte in diesem Zusammenhang Mustergutachten, die man denjenigen in die Hand gebe, die Anlagen errichten wollten. Wichtig sei es aber genauso, die Bevölkerung mit ins Boot zu holen, so der Umweltminister.

Planer Robert Sing dankte dafür, dass er in den beidem Ministerien auf Befürworter des Vogelmonitorings gestoßen sei. Geraume Zeit benötigt hatte am Anfang Bürgermeister Karg, um die etwa 70 Gäste bis hin zu den Holzmachern nahezu einzeln zu begrüßen, ganz besonders hieß er die beiden Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel (Die Grünen) und Hans Friedl (Freie Wähler) in seiner Gemeinde willkommen.

Die Flügel drehen sich rechtzeitig aus dem Wind

Das Vogelmonitoring, das mit einer Abschalteinrichtung verknüpft ist, soll verhindern, dass geschützte Vögel wie der Rotmilan durch die Rotoren der Windkraftanlagen getötet oder verletzt werden. Robert Sing beschäftigte sich schon seit 2016 mit dieser Problemstellung. Unterstützt wurde er dabei von Dr. Petra Hutner vom Bundesverband Windenergie. Seit 2018 hatten die beiden Kontakt zum bayerischen Wirtschafts- und Umweltministerium. Das System reagiert auf die Annäherung von Großvögeln auf etwa ein Kilometer Entfernung an das Windrad.

Zunächst wird mithilfe eines Computerprogramms abgeglichen, um welche Art es sich handelt. Sollte es ein kollisionsgefährdetes Tier sein und es sich bis auf 335 Meter an die Anlage annähern, gehen die Flügel in die „Fahnenstellung“, also aus dem Wind und nach 20 bis 30 Sekunden kommt die Anlage auf materialschonende Weise zum Stillstand. Da ein Rotmilan mit etwa acht Metern pro Sekunde unterwegs sei, reicht laut Sing der gewählte Abschaltradius aus. Die Kosten für die Infrastruktur, den Bau der beiden Stahltürme mit einer Höhe von 42 Metern und das Leasing des Kamerasystems betragen knapp 1,5 Millionen Euro, davon werden 1,3 Millionen Euro vom bayerischen Wirtschaftsministerium übernommen.