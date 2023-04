Fuchstal

Senioren-WG im Fuchstal: Vom ersten Tag an wie daheim gefühlt

Plus Seit 15 Jahren gibt es die außergewöhnliche Wohngemeinschaft im Fuchstal, in der unter anderem auch Demenzkranke wohnen.

Vor etwa acht Jahren habe sie bei ihrer Schwester, die auf einem Bauernhof in einer Einöde im Chiemgau lebte, bemerkt, dass sie immer vergesslicher wurde, berichtet Silke Foigele aus Landsberg. Als im Jahr 2018 schließlich eine Alzheimer Demenz diagnostiziert wurde, war klar, dass sie dort nicht mehr allein bleiben konnte und sie holte sie zu sich nach Landsberg. Aber da das aus Platzgründen auf Dauer keine Lösung sein konnte, habe sie mit ihr zusammen nach einer geeigneten Pflegeeinrichtung gesucht. Mittlerweile lebt die inzwischen 84-jährige ehemalige Kunstmalerin zusammen mit zehn anderen meist von Demenz betroffenen Seniorinnen und Senioren in einer speziellen Wohngemeinschaft in Asch, die in diesen Tagen ihr 15-jähriges Bestehen begeht.

Angehörige sind froh, solch ein Wohnprojekt in der Region zu haben

"Die Suche war ausgesprochen schwierig", berichtet Silke Foigele weiter, weil sich ihre Schwester schon beim Anblick der großen Heime in der Umgebung weigerte, sich ihnen auch nur zu nähern. "Doch als im Januar 2019 ein Zimmer in dem behaglichen Wohnhaus an der Ascher Hochanwand frei wurde, konnte ich unser Glück kaum fassen." Das Haus hatte vor etwa 40 Jahren ein Arzt für sich gebaut und dort auch seine Praxis eingerichtet. Und von einer Nachbesitzerin wurde es im Jahr 2008 an die Mobile Pflege Fuchstal verkauft, deren Geschäftsführerin Beate Gürster diese Idee von einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen hatte.

