Wegen Leerstand: Gemeinderat lehnt Bauantrag für Mehrfamilienhaus ab

Mit zehn zu fünf Stimmen abgelehnt hat der Fuchstaler Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres den Antrag auf Bau eines Mehrfamilienhauses in Leeder mit drei Wohneinheiten. Wie von uns seinerzeit berichtet, hatte der Antrag dem Gremium bereits im November vorgelegen. Da der Bauwillige jedoch in der gleichen Straße über zwei ehemalige Hofstellen verfügt, die seit 1999 und 2007 leer stehen, hatte Bürgermeister Karg auf Vorschlag von Ratsmitglied Gerhard Linder (FWG Leeder) den Auftrag erhalten, zunächst nachzufragen, ob denn nicht eines dieser beiden Grundstücke für den Neubau genutzt werden könne.

Andreas Hoehne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leerstand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauantrag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis