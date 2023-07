Windkraft: Das erste Rotorblatt wird durch Leeder transportiert

Im Gemeindewald in Fuchstal werden drei weitere Windräder aufgestellt. Ein 80 Meter langes Rotorblatt wurde durch Leeder manövriert.

In Fuchstal hat am heutigen Donnerstag der Transport der Türme und 80 Meter langen Rotorblätter für die drei weiteren Fuchstaler Windkraftanlagen im Gemeindewald begonnen. Über die Bahnhofstraße und die Weldener Straße werden die Teile mit einem Selbstfahrer mit Schrittgeschwindigkeit zum Standort transportiert, als erstes wurde ein Rotorblatt zum künftigen Platz gebracht. Dabei kann das Blatt bis zu 60 Grad in die Höhe geschwenkt werden.

48 Bilder Unsere Bilder zum Transport der Windräder in Leeder Foto: Christian Rudnik

Die weiteren Transporte sollen voraussichtlich am 8., 11., 13., 18., 20., 22., 25. und 27. Juli erfolgen. An der gesamten Transportstrecke wurde ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Zuschauer von auswärts sollten laut einer Empfehlung der Gemeinde Fuchstal an diesen Tagen die Abfahrt Leeder von der B17 meiden und auf die Abfahrten Asch oder Denklingen ausweichen. Laut Zeitplan könnte die Inbetriebnahme der Anlagen bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. (hoe)

