Starkbierzeit: 400 Gäste beim Derblecken der Schlossbrauerei Kaltenberg

Nicht nur der Ritterbock sorgt beim Starkbierfest der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg für Stimmung. In der Marthabräuhalle wird wie beim Vorbild Nockherberg die Politikprominenz humorvoll kritisiert.

Restlos ausverkauft: Insgesamt rund 400 Gäste kamen zum 39. Starkbierfest in die Marthabräuhalle nach Fürstenfeldbruck. Bereits das 39. Mal war das Event der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg restlos ausverkauft und die Erwartungen waren hoch. Denn hier wird die lokale Politikprominenz derbleckt, und damit viele Brucker in diesen Genuss kamen, wurden in diesem Jahr die Karten nicht online vergeben, sondern man konnte sie sich im Januar direkt an der Brauerei holen. Anstehen war da angesagt und die Besucherinnen und Besucher beim Event waren sich einig: Es hat sich gelohnt. Die Veranstaltung steht in der Tradition der berühmten Starkbierprobe auf dem Münchner Nockherberg, die diese Woche am Mittwoch, 28. Februar, stattfindet und wie immer live ab 19 Uhr vom Bayerischen Fernsehen übertragen wird und in der ARD-Mediathek gestreamt werden kann.

Eine große Familienfeier für die Brauerei und alle Gäste

Live übertragen wird das Fest vergangenen Samstag im Marthabräu nicht, aber die Veranstaltung ist dort sehr beliebt. "Unser Starkbierfest ist nicht nur für uns als Brauerei, sondern auch für die Region jährlich ein gesetzter Termin – eine Familienfeier im positivsten Sinne", resümiert Harald Stückle, Technischer Direktor der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg, und ergänzt: "Wer die Historie unseres Starkbierfestes kennt, der weiß, wie viel Herzblut wir jährlich in diese bayerische Tradition stecken." Nicht umsonst werde das Anstichfass des Kaltenberg Ritterbocks jährlich per Hand abgefüllt. Auch das Rednerpult sei eine Sonderanfertigung, die eigens für das Starkbierfest entstanden sei. Mit im Publikum und natürlich beim Bieranstich mit auf der Bühne war Luitpold Prinz von Bayern. Er war in mongolischer Begleitung am Tisch. Der Besuch aus der Mongolei braut in seiner Heimat Bier nach Kaltenberger Rezept und wurde bei den Reden gleich mehrfach erwähnt.

Starkbieranstich mit Einzug der Fahnenträger in die Marthabräuhalle. Foto: Thorsten Jordan

In Fürstenfeldbruck ist fast alles ein wenig so wie beim großen Vorbild in München, nur ein wenig gemütlicher. Der Fassanstich wurde gekonnt mit drei Schlägen vom neuen Oberbürgermeisters Christian Götz (BBV) gemacht und die traditionelle "Krüglrede" des Ober-Braumeisters Wolfgang Ober versteht man auch, wenn man nicht so ganz mit der lokalen Politik vertraut ist.

Wolfgang Ober bei der Krüglrede. Foto: Thorsten Jordan

Klar war jedenfalls, dass es an diesem Abend nicht um Baerbock, sondern um den Ritterbock ging, so Ober, der für die Stadträte die eine oder andere verbale Watschen parat hatte. Auch die Aufführung eines Einakters durch die Theatergruppe "'s Brucker Brett'l" mit Leiterin Caroline Danke sorgte für viele Lacher im Publikum und verband gekonnt eine Yogastunde mit dem Biertraum eines der Darsteller.

Die Theatergruppe "'s Brucker Brett'l", hier mit einem Einakter und dem Männertraum vom Bieryoga. Foto: Thorsten Jordan

Leider wachte er wieder in der Realität auf. Weiter im Programm ging es mit dem Kabarett-Duo "Luggi & Guggi" und immer wieder mit Musikeinlagen des Holzkirchner Musikzugs. Natascha Zillner, bekannt als Radiomoderatorin des Münchner Senders Arabella moderierte und das machte sie mit viel Charme und Wissen um die Region, denn hier war sie schon Faschingsprinzessin.

Und natürlich war eines der Themen des Abends, wie könnte es anders sein, die zwei guten Starkbiere. Die König Ludwig Schlossbrauerei servierte den Kaltenberg Ritterbock, einen untergärigen Doppelbock mit über neun Prozent Alkohol, und den Prinzregent Luitpold Weizenbock, der, so war hören, mit seinem weißbiertypischen Aroma als Bier für Kenner und Genießer gilt.