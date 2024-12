Vermisste Seniorin wird tot in der Amper aufgefunden

Eine als vermisst gemeldete 84-jährige Frau ist am Samstag nach einer großangelegten Suchaktion in Fürstenfeldbruck tot in der Amper aufgefunden worden. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Am Samstagvormittag war der Polizei mitgeteilt worden, dass eine 84-jährige Frau aus einem Altenheim in Fürstenfeldbruck abgängig sei. Da eine Überprüfung von Orten, wo sie möglicherweise hingegangen sein konnte, ergebnislos verlief, wurde die Rettungshundestaffel alarmiert. Nachdem die Suchhunde Kleidungsstücke der Vermissten am Ufer der Amper gefunden hatten, wurden auch die Wasserwacht und ein Polizeihubschrauber in die Suche einbezogen. Die Frau wurde am frühen Abend leblos im Fluss treibend aufgefunden. Als der Körper geborgen war, konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Derzeit hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck, die die Ermittlungen führt, keine Hinweise auf fremde Gewalteinwirkung oder ein Suizidgeschehen. (AZ)

