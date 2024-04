Fußball

vor 17 Min.

Der SV Prittriching setzt sich im Landkreisderby durch

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga und -Kreisklasse hat der FC Weil das Glück des Tüchtigen. Auch Fuchstal sammelt wichtige Punkte.

Um den Klassenerhalt in der Kreisliga und Kreisklasse kämpfen insgesamt acht Landkreisteams.

Kreisliga Die gute Nachricht: Der MTV Dießen ist auch nach dem zweiten Spiel in der Gruppe E noch ungeschlagen. Die schlechte: Das Team von Spielertrainer Philipp Ropers lag gegen Mammendorf zweimal in Führung, brachte die aber nicht über die Zeit. In den letzten zehn Minuten in Überzahl gelang den Gastgebern das 2:1 bereits in der Nachspielzeit, doch nur eine Minute später kassierte das Ammersee-Team erneut den Ausgleich. „Ärgerlich ist, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit aus der Hand gegeben haben“, sagte Ropers. Vor allem in der ersten Hälfte hätte sein Team die Führung ausbauen müssen. „Für ein Heimspiel war es definitiv zu wenig“, so Ropers, das müsse sich am kommenden Spieltag ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen