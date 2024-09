Endet die Durststrecke des VfL Kaufering daheim gegen Ehekirchen?

Mehr als einen Monat ist es nun inzwischen her, dass die Fußballer des VfL Kaufering in der Landesliga einen Sieg bejubeln konnten. Der gelang am 10. August auswärts in Olching. Zwar gelangen danach noch mehrere Remis, doch in der Tabelle rutschte die Mannschaft danach immer weiter nach unten. Am Freitagabend soll diese Serie vor eigenen Fans durchbrochen werden. Gegner ab 18.30 Uhr ist der FC Ehekirchen. Trainer Michael Grasse äußert sich zu den Chancen.

