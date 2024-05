Dießen sammelt im Kampf um den Klassenerhalt die nächsten Punkte

In der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga sind Weil und Dießen erfolgreich. In der Kreisklasse weist Rott mit der besten Saisonleistung Igling in die Schranken.

Um den Klassenerhalt in der Kreisliga und der Kreisklasse kämpfen insgesamt acht Landkreisteams. Igling und Fuchstal kassieren deutliche Niederlagen. Kreisligist Penzing war ganz nah dran am Punktgewinn.

Kreisliga Der FC Penzing steht als Absteiger bereits fest, in Altenstadt war die Partie über lange Strecken ausgeglichen. Früh nach dem Wechsel konnte Penzing die Führung für sich verbuchen, musste nur kurze Zeit später nach einem Strafstoß den Ausgleich hinnehmen. Im Anschluss war es eine offene Partie, die Altenstadt in der Nachspielzeit für sich entschied.

Gegner des FC Weil über weite Strecken in Verwaltungsmodus

Weil hatte auf eigenem Platz in der ersten Halbzeit klar die Kontrolle, während die Gäste aus Eichenau wenig für das Spiel taten. Direkt im Anschluss an eine Weiler Großchance, die an der Latte landete, erzielten die Gäste nach einer Ecke das 0:1. Fortan schalteten die Gäste noch mehr in den Verwaltungsmodus und der Heimelf fehlte es lange an guten Ideen und Spielzügen für den Ausgleich. Es entwickelte sich ein müder Schönwetter-Kick, in dem der FCW dann aber per Elfmeter zum 1:1 kam. Ein Eichenauer kassierte wegen Meckerns in der Szene eine Zeitstrafe und Weil gelang in Überzahl noch der Siegtreffer.

Dießen kommt gegen Pöcking zu einem verdienten Sieg. Der Gastgeber kam gut in die Partie und brachte sich folgerichtig in Führung. Zwar hatte Pöcking unter anderem per Strafstoß gute Möglichkeiten, doch Dießens Keeper war zur Stelle und so ging es verdient mit 3:0 in die Kabinen. Gleich nach Wiederbeginn hatte die Hausherren das 4:0 auf den Füßen, vergaben die Chance aber. Pöcking machte es mit dem 3:1 kurz nochmals spannend. Mit dem 4:1 war die Partie entschieden.

Weil - Eichenau 3:1; Tore: 1:0 Strotz (37.), 1:1 Hafner (81./FE), 2:1 Greinwald 2:11 (91.).

Altenstadt - Penzing 2:1; 0:1 Schulz (49.), 1:1 Graun (53/EM), 2:1 Akcakaya (91.).

Dießen - Pöcking/P. 4:1; 1:0 Zimmermann (15.), 2:0 Ropers (28.), 3:0 Mair (45./EM), 3:1 Hofmann (52.), 4:1 Pachebat (78.).

Kreisklasse Mit einem Heimsieg gegen Erling/Andechs wollte Unterdießen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Das misslang. Die Partie begann ausgeglichen, mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem Seitenwechsel gingen die Gäste in Führung. Später vergab Unterdießen einen Strafstoß, kam aber in der 74. Minute zum Ausgleich. Andechs stellte wenige Minuten später den Abstand wieder her, wodurch der SV Unterdießen offensiver agieren musste und Andechs in der Nachspielzeit auf 3:1 erhöhte. Mehr als der Anschlusstreffer des SVU in der 99. Minute war nicht mehr drin.

Iglings Ausgleich in Rott hat nicht lange Bestand

Mit der wohl besten Leistung in dieser Saison holte sich Rott drei Punkte in der Partie mit Igling. Nach dem frühen Führungstreffer der Hausherren kam auch Igling zu Möglichkeiten, das Spiel war auf Augenhöhe. Nach dem Wechsel war Igling zur Stelle und erzielte das 1:1. Die Führung war nur von kurzer Dauer, denn sie weckte erneut den Rotter Kampfgeist und in kürzester Zeit trafen die Gastgeber zum verdienten 4:1-Endstand.

Zu Gast in Malching tat sich Prittriching in den ersten 45 Minuten sehr schwer. Nach dem frühen Rückstand kam der SVP per Eigentor zwar zum Ausgleich, lud im Anschluss Malching aber zum Treffen ein und so ging es mit einem 3:1 in die Kabinen. Nach dem Wechsel hatte Prittriching deutlich mehr Ballbesitz, war aber nicht zwingend genug. Der Treffer zum 3:2-Anschluss kam einfach zu spät und somit geht die Niederlage diesmal in Ordnung.

Zu Gast bei Raistings Reserve kam Fuchstal nicht ins Spiel. Zwar konnten die Füchse die Führung erzielen, doch der Ausgleichstreffer kurz vor der Pause wendete das Blatt. Nach dem Wechsel spielte Raisting und erhöhte zum zwischenzeitlichen 5:1. Fuchstal gelang beim verdienten Sieg der Hausherren nur noch ein Tor. (AZ)

Unterdießen - Erling/A. 2:3; 0:1 Erras (43.), 1:1 Bauer (74.), 1:2 Sontheim (82.), 1:3 Causevic (90+6.), 2:3 Mayr (90+9.).

Malching - Prittriching 3:2; 1:0 Reidel (4.), 1:1 Lang (10./ET), 2:1 Hammerl (27./EM), 3:1 Reidel (40.), 3:2 Bentenrieder (90.).

Rott - Igling 4:1; 1:0 Hofmann (6.), 1:1 Schorer (52.), 2:1 Hofmann (58.), 3:1 Rankel (64.), 4:1 Rankel (66.).

Raisting II - Fuchstal 5:2; 0:1 Tasler (25.), 1:1 Meßmer (43./EM), 2:1 Thaler (48.), 3:1 Meßmer (53.), 4:1 Meßmer (56.), 5:1 Schappele (75.), 5:2 Deininger (90./EM).