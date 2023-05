Fußball

vor 33 Min.

Ismaning zerstört Hoffnung des TSV Landsberg auf Aufstieg in Regionalliga

Plus Der TSV Landsberg verliert in der Bayernliga gegen Ismaning. Sascha Mölders kassiert einen Platzverweis. Mit der Niederlage verfehlt der Verein auch das Saisonziel.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Der TSV Landsberg hat das ausgegebene Saisonziel, den Aufstieg in die Regionalliga Bayern, verpasst. Nach der 2:1-Niederlage beim FC Ismaning ist bereits vor dem letzten Spieltag in der Bayernliga klar, dass Landsberg den FC Memmingen nicht mehr vom Relegationsplatz verdrängen kann. Neben dem Spiel verlor Landsberg auch Sascha Mölders mit Gelb-Rot und im Liveticker des Bayerischen Fußballverbands wurde der Stadt am Lech im Überschwang der Freude sogar abgesprochen, dass diese in Oberbayern liegt.

„Der FC Ismaning bleibt der Schwabenschreck. Nach Memmingen, Gundelfingen, Kottern nun ein Sieg gegen den TSV Landsberg“, heißt es im Ticker. Landsberg war im Vorfeld gewarnt, stolperten mit Memmingen und Kottern doch zuvor schon zwei direkte Konkurrenten um den Aufstieg gegen das Team aus dem Landkreis München. Wenig beeindruckt zeigten sich davon zunächst die Landsberger und kamen gut ins Spiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen