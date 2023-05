Sascha Mölders und Mike Hutterer verlängern beim TSV Landsberg

Sascha Mölders und Mike Hutterer bleiben als Spielertrainer beim TSV Landsberg. Sie äußern sich zu den bisherigen Erfahrungen.

Der TSV Landsberg geht sowohl beim Verbleib in der Bayernliga als auch im Falle eines Aufstiegs in die Fußball-Regionalliga mit den Spielertrainern Sascha Mölders und Mike Hutterer in die neue Saison. Schon vor dem Winter seien die Modalitäten geklärt gewesen, informiert der Verein auf Instagram. Sie äußern sich zu ihren Erfahrungen.

Zwischen die Spielertrainer des TSV Landsberg passt kein Blatt Papier

Für Mike Hutterer sei klar gewesen, dass er weitermachen wolle, wird er zitiert. "Zwischen uns passt kein Blatt Papier." Zufrieden äußert sich auch Sascha Mölders: "Mit dem Hauptsponsor 3C im Rücken haben wir den Kader selbst so zusammengestellt, wie wir uns das vorstellen, und haben unsere Schwachpunkte der aktuellen Saison analysiert und darauf reagiert und uns punktuell verbessert." Hutterer zeigt sich in dem Post überzeugt, dass es viel gebracht habe, die Gespräche mit den Spielern selbst zu führen und dann, zusammen mit der Abteilungsleitung, Entscheidungen zu treffen.

Abteilungsleiter Sebastian Gilg sagt: "Wir sind stolz und glücklich, dass wir die beiden nicht lange überzeugen mussten, ein Teil von uns zu bleiben, um auch in der nächsten Saison das Bestmögliche aus der Mannschaft rauszuholen, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Wir sind absolut zufrieden mit der Zusammenarbeit, sowohl als Spieler als auch als Trainer sowie mit dem Umgang mit dem Gesamten."

