Fußball

vor 54 Min.

TSV Landsberg II startet in die Meisterrunde mit einer Niederlage

Plus In der Kreisliga gibt es für die Bayernliga-Reserve des TSV Landsberg keine Punkte. In der A-Klasse wird ein Spiel vom Elfmeterpunkt aus entschieden.

Nur der TSV Landsberg II hat es von den Landkreis-Teams in der Kreisliga in die Meisterrunde geschafft. Mit „Verspätung“ ist das Team von Trainer Sebastian Baumert in die entscheidende Phase gestartet, nachdem das Spiel gegen Moorenweis abgesagt wurde. Nun ging es zu Hause gegen Gilching II. Und da fand Landsberg überhaupt nicht ins Spiel. „Gilching war uns in allen Belangen überlegen“, kommentierte TSV-Trainer Sebastian Baumert die 0:1-Niederlage seiner Mannschaft. Vielleicht war vormittags, 11 Uhr, auch nicht die beste Zeit für seine Mannschaft. Im Endeffekt sei der Sieg für die Gäste, die das entscheidende Tor nach einer Ecke erzielt hatten, aber verdient gewesen.

TSV LL II - Gilching II 0:1; 0:1 Hänschke (45+2).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen