Fußball

12:47 Uhr

TSV Landsberg will auch für Sascha Mölders spielen

Plus Nach der Bekanntgabe der Trennung von Mölders will der Fußball-Bayernligist wieder in die Spur finden. Vor dem Spiel bei den Junglöwen beschäftigt das Team eine wichtige Frage.

Von Margit Messelhäuser

Für Landsbergs Spielertrainer und Ex-Profi Sascha Mölders beginnt nun die "Abschiedstour" im Trikot des TSV Landsberg. Nach der 1:4-Niederlage gegen Deisenhofen hat Mölders die Trennung offiziell bekannt gegeben. Gleichzeitig betonte er, dass er sich mit dem Meistertitel der Fußball-Bayernliga aus Landsberg verabschieden will. Dazu müssen die TSVler erst mal wieder in die Spur kommen: Der Tabellenzweite hat jetzt drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter und bei den "Junglöwen" wartet am Samstag keine leichte Aufgabe.

Für die 90 Minuten müssen die Spieler die Fragen ausblenden, die sie aktuell beschäftigen. "Natürlich ist wichtig, wer neuer Trainer wird", sagt Mike Hutterer, Landsbergs zweiter Spielertrainer. Derzeit laufen die Gespräche mit den Spielern für die neue Saison, auch er hat sich mit den Vereinsverantwortlichen bereits unterhalten. "Jeder weiß, dass ich gerne in Landsberg bleiben würde", so Hutterer. In der Bayernliga könnte er sich ein weiteres Engagement als Spielertrainer gut vorstellen. "Aber in der Regionalliga braucht man einen erfahrenen Mann an der Seitenlinie und ich will noch spielen", fügt er an. Die Besetzung des Trainerpostens sei für alle Spieler ein wichtiger Faktor. "Es wird natürlich darüber gesprochen", sagt Hutterer. Die aktuelle Situation sorge nicht für Ruhe im Team, aber "wir haben ein gemeinsames Ziel und wollen die Saison auch für Sascha erfolgreich beenden".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen