Vor einer anspruchsvollen Aufgabe steht der VfL Denklingen in der Bezirksliga am Samstag ab 14 Uhr. Dann empfängt die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge mit Planegg-Krailling zwar einen Aufsteiger, der steht aber deutlich besser da als der VfL. Mehrere Punkte machen Ansorge aber Mut, dass die Heimelf am Ende punktet.

