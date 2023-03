Betrunkener Autofahrer beschädigt absichtlich Hundekotstation

In Geltendorf zieht ein Mann mit dem Auto eine Hundekotstation hinter sich her. Das bleibt nicht unbeobachtet.

Kurioser Fall von Sachbeschädigung in Geltendorf: Am frühen Dienstagabend wurde ein 43-jähriger Geltendorfer dabei beobachtet, wie er an der Riedgasse in Geltendorf eine Hundekotstation am Heck seines Pkw befestigte und diese hinter dem Fahrzeug herzog.

Die Polizei wurde informiert, die im Rahmen der Anzeigenaufnahme eine erhebliche Alkoholisierung bei dem Beschuldigten feststellte. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt, teilt die Polizei mit. (AZ)

