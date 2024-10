Blasorchester Geltendorf feiert Bergmesse auf der „Buchenberg Alm“

Bei herbstlich wunderschönstem Wetter gestaltete das Blasorchester Geltendorf mit seinem Dirigenten Daniel Klingl am Sonntag, den 22. September 2024, auf der „Buchenberg Alm“ seine alljährliche und siebzehnte Bergmesse. Die Pfarreiengemeinschaft Geltendorf, die Pfarrei Rohrbach (Kreis Aichach-Friedberg, ohne ihren erkrankten Seelsorger) und zahlreiche Teilnehmer aus dem Umland nahmen am Gottesdienst teil, der von Pater Tassilo vom Kloster St. Ottilien feierlich gestaltet wurde.

Neben festlichen Chorälen sangen die circa 350 anwesenden Gottesdienstbesucher zu den Klängen des Blasorchesters Kirchenlieder. Mit der „Bayernhymne“ und einem imposanten Bergpanorama endete am Schluss der Gottesdienst. Nach einer Stärkung auf der Alm und einem gemütlichen Beisammensein, klang nach der Talwanderung - oder Sesselliftfahrt - der Sonntag aus.

Aber nicht nur auf die Bergmesse haben sich die Geltendorfer Musikerinnen und Musiker vorbereitet; so laufen bereits seit Wochen die Proben und Planungen zum nächsten Höhepunkt: Am 10. November 2024 feiert das Blasorchester Geltendorf sein 25-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert um 16 Uhr in der Turnhalle Geltendorf. Zu diesem besonderen Anlass konnten die Geltendorfer den Moderator des Bayerischen Rundfunks, Dominik Glöbl (Wirtshausmusikanten, Wiesn Platzkonzert, Musik in den Bergen), gewinnen, der durch das abwechslungsreiche Programm führen wird. Die Musikerinnen und Musiker laden jetzt schon alle Blasmusikbegeisterten, Vereine, Freunde und Bekannte zu diesem Konzert recht herzlich ein.