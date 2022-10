Geltendorf

18:55 Uhr

Die Grünen nominieren ihre Kandidatin für den Landtag

Lysander Loosen will für die Grünen einen Sitz im Bezirkstag erringen, Gabriele Triebel weiterhin Landtagsabgeordnete bleiben.

Plus Im Herbst 2023 ist in Bayern Wahl: Die Grünen in Landsberg und Fürstenfeldbruck haben jetzt entschieden, wer sich für Landtag und Bezirkstag bewerben soll.

Von Alwin Reiter Artikel anhören Shape

Die Grünen im Stimmkreis 120 Landsberg-Fürstenfeldbruck/West gehen bei den bayerischen Wahlen im kommenden Jahr mit Gabriele Triebel (Landtag) und Lysander Loosen (Bezirkstag) ins Rennen. Das ist das Ergebnis der Aufstellungsversammlung, die im Bürgerhaus in Geltendorf stattfand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .