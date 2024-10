E-Scooter-Diebstahl am Bahnhof Geltendorf

Viele Zugpendler nutzen elektrische Scooter, um zum Bahnhof zu gelangen oder Zwischenstrecken zu überbrücken. In Geltendorf kam nun ein E-Scooter abhanden. Am Freitag, 25. Oktober, ab 16 Uhr bis kurz nach Mitternacht entwendete eine bislang unbekannte Person am Bahnhof Geltendorf den versperrten E-Scooter, der Marke Xiaomi in Anthrazit, eines 58-jährigen Geltendorfers. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191 9320 um Zeugenhinweise. (AZ)

Geltendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Scooter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis