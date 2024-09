Fahrt an den Schliersee

Der Vereinsausflug des Obst- und Gartenbauvereins führte die Mitglieder an den schönen Schliersee. Bei Ankunft und strahlendem Sonnenschein ging es gleich aufs Schiff. Die 50-minütige Rundfahrt mit Kommentaren des Kapitäns über die Geschichte des Schliersees und seinen Sehenswürdigkeiten war sehr interessant. Anschließend ging es zum Mittagessen im direkt am See gelegenen Schlierseer Hof. Bevor die Fahrt weiter ging zur Wallfahrtskirche Maria Birkenstein, gab es noch eine kurze Rundfahrt mit dem Bus zum Spitzingsee - er ist der größte bayerische Hochgebirgssee. In Maria Birkenstein wurde das prunkvoll ausgestattete Kirchlein, das 1673 errichtet wurde, besichtigt.

Birkenstein ist ein Ort, der die Menschen scheinbar magisch anzieht. Aus aller Welt kommen sie nach Fischbachau, um dort zu verweilen, ihre Sorgen zu lassen und zu beten. Zeugen der Zeit sind die vielen Votivtafeln und die Pilger- und Opferkerzen. Heute findet hier jährlich eine große Trachtenwallfahrt mit Gottesdienst unter freien Himmel statt.

Dann ging es weiter ins Winkelstüberl zum Kaffee trinken. Das Café Winkelstüberl lockt täglich hunderte Gäste an den Fuß des Breitensteins und ist seit Jahrzehnten bekannt für die besondere Größe und Qualität der Kuchen, Torten und Backwaren. Im Innenbereich können über 900 Kaffeemühlen bewundert werden. Satt und zufrieden wurde die Heimreise nach Geltendorf angetreten.