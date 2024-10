Gemeinde Geltendorf möchte den Hochwasserschutz neu planen

Die Gemeinde Geltendorf möchte das Thema Hochwasserschutz wieder aufgreifen. Fast 20 Jahre ruhte die Angelegenheit, nachdem damalige Überlegungen für ein großes Rückhaltebecken südlich von Walleshausen für Unmut in der Bevölkerung gesorgt hatten. Damals stand im Raum, zu diesem Zweck einen mehr als fünf Meter hohen Damm quer durch das Paartal zu errichten. Nun, so wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung versichert, soll die Sache ganz anders angegangen werden.

Von den seinerzeit dargestellten Schutzmaßnahmen sei letztlich nur das Rückhaltebecken am Metzengrasgraben, der am Sportplatz vorbei unter der Geltendorfer Bahnhofstraße nach Westen fließt, verwirklicht worden. Ebenso wie der große Damm im Paartal wurde auch eine Hochwasserrückhaltung westlich der Riedgasse nicht realisiert, rief Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP) in Erinnerung. Sein Vorgänger habe die Planungen in den Schrank gestellt und es habe geheißen, man müsse bessere Zeiten abwarten.

Gemeinderat beauftragt Vorplanung für einen neuen Hochwasserschutz

Inzwischen wurden die Akten von damals wieder aus dem Schrank geholt, auf sie nahmen jedenfalls zwei Mitarbeiter des Ingenieurbüros Dr. Blasy Dr. Overland in Eching bei ihrer Präsentation im Gemeinderat mehrfach Bezug. Allerdings müssten die damaligen Daten anhand neuer Abflusswerte des Wasserwirtschaftsamts und neuerer Regendaten aktualisiert werden, auch könne heute viel feinmaschiger als 2003 geplant werden. Das Ingenieurbüro wurde anschließend mit 15:1 Stimmen mit einer Vorplanung verschiedener Varianten zum Preis für 22.000 Euro beauftragt.

Als neue Zielsetzung formulierten die Fachleute, dezentrale Rückhaltemöglichkeiten für ein 100-jährliches Hochwasser und Berücksichtigung eines Klimazuschlags zu planen. Sie zeigten auch bereits auf, welche Folgen ein solches Hochwasser im Gemeindegebiet haben könnte. Vor allem in Kaltenberg und Walleshausen würden auch bebaute Gebiete überschwemmt werden, in Senken könnte das Wasser auch ein bis zwei Meter hoch stehen. Ursächlich dafür wären an manchen Stellen wie etwa bei Kaltenberg zu enge Durchlässe.

Im bebauten Bereich sei es auch nicht überall möglich, Gewässer aufzuweiten. Deshalb könnte auch überlegt werden, die Wassermassen umzuleiten, in Walleshausen etwa von der Paar in den östlich verlaufenden Beerenmoosgraben. Es müsse aber auch darauf geachtet werden, dass Hochwasserschutzmaßnahmen in der Gemeinde Geltendorf nicht dazu führen, dass sich die Situation bei den Unterliegern verschlechtere.