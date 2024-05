Gewalttäter attackiert junges Paar in der S-Bahn nach Geltendorf

In der S4 nach Geltendorf wird ein junges Paar von einem Unbekannten angegriffen. Die Bundespolizei bittet um Hinweise zu dem Mann, der in Grafrath aus dem Zug flüchtete.

Die Bundespolizei sucht nach einem flüchtigen Gewalttäter, der am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in der S4 nach Geltendorf zwei Jugendliche attackiert hat. Nach jetzigem Ermittlungsstand waren eine 17-Jährige und ein 16-Jähriger auf dem Heimweg in der S-Bahn, als ein bislang unbekannter Täter die junge Frau verbal beleidigte und ihr anschließend mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Ihr 16-jähriger Begleiter griff ein, um sie zu schützen, wurde jedoch selbst Opfer einer körperlichen Attacke. Der Jugendliche konnte durch Abwehrmaßnahmen schlimmere Verletzungen verhindern.

Die Freundin des Jungen versuchte daraufhin, den Täter zum Aufhören zu bewegen, wurde jedoch erneut angegriffen. Ein 20-jähriger Reisender, der sich schützend vor die Jugendlichen stellte, wurde ebenfalls vom Täter ins Gesicht geschlagen. Die Gründe für die Auseinandersetzung sind bislang unklar, berichtet die Bundespolizei weiter.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise zu dem Angreifer in der S-Bahn nach Geltendorf

Der Unbekannte verließ die S-Bahn am Bahnhof Grafrath und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Angegriffenen wiesen keine sichtbaren Verletzungen auf, der 16-Jährige klagte jedoch über Schmerzen in der Brust. Der 20-jährige Helfer entfernte sich nach der Ankunft in Geltendorf vom Bahnhof und wurde später telefonisch kontaktiert. Zu dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er trug schwarze Turnschuhe, eine olivgrüne Cargohose, ein graues T-Shirt mit weißen Aufdrucken, er hat braune gelockte Haare und sprach bayerisch-schwäbischen Dialekt. Die Bundespolizei bittet unter der Rufnummer 089/5155500 um Hinweise zu dem Vorfall. (AZ)

