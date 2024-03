So könnte der Weg zur Bürger-Windkraft in Geltendorf sein

Zwischen Hausen und Eismerszell, Geltendorf und Moorenweis wäre grundsätzlich Platz für einen Windpark. Ein Ingenieur und der Bürgermeister berichten über den Stand der Dinge.

Nachdem vor wenigen Wochen Altbürgermeister Wilhelm Lehmann auf einer Versammlung in Hausen die Windkraft-Pläne für den Raum östlich von Hausen und Geltendorf in die Öffentlichkeit gebracht hatte, gab es am Donnerstagabend weitergehende Informationen von offizieller Seite: Bei der Gemeinderatssitzung stellte der Landsberger Ingenieur Robert Sing den aktuellen Stand und die weiteren Planungen vor. Weil man ein größeres Publikumsinteresse erwartet hatte, fand die Sitzung im Bürgerhaus statt. Rund 40 Personen fanden sich dazu auf den Besucherrängen ein.

Ähnlich wie im Fuchstal könnte am östlichen Rand der Gemeinde Geltendorf ein Windpark mit wirtschaftlicher Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort errichtet werden. Einem solchen Modell, betonte Bürgermeister Robert Sedlmayr ( ÖDP), sei der Vorzug zu geben gegenüber ortsfremden Investoren. Diese Bürgerbeteiligung könnte über eine Bürgerwind Geltendorf GmbH & Co. KG erfolgen, erläuterte Robert Sing. 80 Prozent der Anteile könnten örtliche Interessenten halten, darunter die Gemeinde, Genossenschaften und die Eigentümer der Grundstücke, auf denen die Windräder errichtet werden, letztere mit einem Anteil von bis zu 25 Prozent. 20 Prozent verblieben bei den Initiatoren.

Geltendorf stellt seine eigenen Überlegungen für die Windkraft an

Zuvor hatte Sing die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bau von Windrädern erläutert. Das Thema beschäftigt derzeit auch den Regionalen Planungsverband, der im Januar einen ersten Konzeptentwurf für den Großraum München veröffentlicht hatte. Darunter ist auch ein Gebietsvorschlag für den Bereich zwischen Egling und Dünzelbach unmittelbar nördlich der Gemeinde Geltendorf. Geltendorf selbst hat seit mehr als zehn Jahren bereits das Waldgebiet im östlichen Gemeindegebiet im Blick.

Grundsätzlich machbar wäre ein Windpark in einem "schmalen Darm" (Sing) an der Gemeindegrenze zu Moorenweis nördlich der Staatsstraße. Südlich davon gibt es zwar auch Waldgebiete, die mehr als einen Kilometer von den nächsten Siedlungen entfernt sind. Allerdings liegen diese schon wieder so hoch, dass ein 250 Meter hohes Windrad in die "Mindestradarführungshöhe" der Bundeswehr ragen würde, so Sing. "Theoretisch" könnten in diesem Gebiet vier Windräder mit einer Nennleistung von jeweils 5,56 Megawatt und einer jährlichen Stromproduktion von zehn bis zwölf Millionen Kilowattstunden gebaut werden, das würde dem Strombedarf von 3000 bis 4000 Haushalten entsprechen.

Ab 2027 könnten die Windräder bei Geltendorf errichtet werden

Errichtet werden könnten solche Windenergieanlagen frühestens 2027, so die Einschätzung Sings. Zunächst müssten die für den Bau notwendigen Flächen gesichert werden. Die Bauleitplanung könnte bis Ende dieses Jahres erfolgen. Laut Bürgermeister Sedlmayr solle ein "Sondergebiet Windkraft" ausgewiesen werden. "Das ist das ehrlichste Verfahren, so ein Projekt auf den Weg zu bringen", betonte der Bürgermeister. Die schlechtere Alternative wäre, dass mehr als 1000 Meter von der nächsten Wohnbebauung baurechtlich privilegiert und ohne Bauleitplan mit umfassender Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange eine solche Anlage errichtet werden würde. Geplant sei auch, das Vorhaben bei Bürgerversammlungen vorzustellen. "Auf jeden Fall wird maximale Transparenz gegeben sein", versicherte Sedlmayr.

Wenn das Sondergebiet steht, führte Ingenieur Sing weiter aus, folgten eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Windmessung und schließlich der Antrag auf Genehmigung in gut zwei Jahren. Anschließend werde das Beteiligungskapital in der Bevölkerung eingeworben.

Der Gemeinderat steht einstimmig hinter dem Windpark-Plan

Weitere Wortmeldungen gab es im Gemeinderat nicht. Die Angelegenheit war bereits hinter verschlossenen Türen besprochen worden. Der Gemeinderat, berichtete Sedlmayr, habe dabei einstimmig entschieden, "dass wir uns auf diesen Weg begeben und dieses Thema offensiv angehen, damit nicht irgendwelche anderen kommen".