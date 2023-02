Geltendorf

06:09 Uhr

Streit um Grundstück sorgt für Stillstand im Geltendorfer Gewerbegebiet

Plus Im Gewerbegebiet in Kaltenberg geht gerade nichts weiter. Markus Lettenmeier möchte dort ein Gesundheitszentrum bauen. Was der frühere und der jetzige Bürgermeister mit dem Thema zu tun haben.

Von Christian Mühlhause

Mit der Zahl 1170 sind in Geltendorf große Hoffnungen und viel Frust verbunden. Dabei handelt es sich um ein Flurstück im Gewerbegebiet in Kaltenberg. Das Grundstück gehört Markus Lettenmeier, der darauf ein Gesundheitszentrum errichten will. Unterstützung kommt von Altbürgermeister Wilhelm Lehmann. Dessen Nachfolger Robert Sedlmayr will aber eine andere Lösung. Viel Frust verursacht das Thema auch bei Matthias Wille, Geschäftsführer der Firma Vollenda. Diese ist Anbieter für Waagen, Absack- und Abfüllanlagen in vielen unterschiedlichen Industrien und Anwendungen. Wille wollte auf dem Flurstück, das Lettenmeier erworben hat, expandieren, und wurde von den Entwicklungen überrascht.

