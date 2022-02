Geltendorf

06:02 Uhr

Urteil: Messerattacke in Geltendorf war kein versuchter Mord

Plus Mitten in der Nacht wird ein Mann am Geltendorfer Bahnhof mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. So lautet das Urteil des Strafgerichts.

Von Vanessa Polednia

Im Prozess wegen versuchten Mordes am Geltendorfer Bahnhof verkündete die 8. Strafkammer des Landgerichts Augsburg jetzt das Urteil. Der 30-jährige Angeklagte wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten verurteilt, teilte das Strafgericht mit. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

