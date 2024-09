Was ist in Geltendorf mit der Müllabfuhr los?

Ziemlich genervt klingt Alwin Reiter inzwischen, wenn er von der Müllabfuhr im Bahnhofsbereich von Geltendorf berichtet. Immer wieder kommt es in diesem Sommer vor, dass sich die Leerung der Tonnen bei ihm und in der Nachbarschaft um Tage verzögert. Dass es seit Wochen in manchen Gebieten des Landkreises bei der Abholung des Rest- und Biomülls nicht rund läuft, räumt auch der Sprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, ein, ebenso, dass das Problem nicht so einfach zu lösen ist.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis