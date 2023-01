Wie Annalena Ebner schon mit 21 Jahren eine stille Heldin ist

Plus Annalena Ebner aus Geltendorf ist mit 21 Jahren schon seit vielen Jahren in der Wasserwacht engagiert. Sie ist die stille Heldin des Monats Januar.

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute: Annalena Ebner aus Geltendorf. Mit erst 21 Jahren ist Annalena Ebner aus Geltendorf eine der jüngsten Geehrten bei der Aktion „Stille Helden“. Ihr Beispiel zeigt, dass gerade junge Menschen viel für den Fortbestand eines Vereins tun können und ideal geeignet sind, um Jugendliche und Kinder für das Ehrenamt zu motivieren und zu schulen.